POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Rennradfahrer kollidiert mit Pedelec-Fahrerin - zwei Verletzte

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 24.06.2025, gegen 18.40 Uhr, kollidierte ein 48-jähriger Rennradfahrer mit einer 49-jährigen Pedelec-Fahrerin. Beide wurden verletzt. Der Rennradfahrer befuhr die Kraftwerkstraße und bog an der Kreuzung nach rechts auf den Fahrradweg der Straße "Am Wasserkraftwerk" ab, wo er mit einer entgegenkommenden 49-jährigen Pedelec-Fahrerin kollidierte. Beide stürzten und verletzten sich. Der Rennradfahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

