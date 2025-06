POL-FR: Emmendingen: Tödlicher Verkehrsunfall auf der B3

Freiburg (ots) - Am Dienstag, 24.06.2025, geriet gegen 17:30 Uhr eine Kellerwohnung in der Maienstraße in Brand. Bereits um 18:00 Uhr hatte die Feuerwehr das Feuer gelöscht. Ersten Hinweisen zufolge kommt eine unbemerkt heiß gewordene Herdplatte als Brandursache in Frage. Auf eine vorsätzliche Brandstiftung deutet derzeit nichts hin. Die genauen Umstände die zu dem Brand geführt haben und die Höhe des Sachschadens ...

