POL-FR: Folgemeldung zu: Freiburg: Heimlich Frauen fotografiert und vorläufig festgenommen hier: Geschädigte Personen und Zeugen gesucht

Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnte die Polizei auf Speichermedien die Bilder von rund 20 verschiedenen, überwiegend unbekleideten Personen feststellen. Darunter auch Männer.

Der Polizeiposten Freiburg-Weststadt (Tel.: 0761-8978780) sucht nun Geschädigte, die sich am Mittwochnachmittag, 18.06.2025, zwischen 15 Uhr und 16.30 Uhr unbekleidet im Uferbereich des Seeparks aufgehalten hatten und möglicherweise ebenfalls unbemerkt fotografiert wurden.

Hinweise und Strafanträge nimmt auch das Polizeirevier Freiburg-Nord (Tel.: 0761-882-4221) rund um die Uhr entgegen.

_________________________________ Erstmeldung:

Am Mittwochnachmittag, 18.05.2025, gegen 16.30 Uhr hatten Passanten einen Mann festgestellt, der im Bereich des Seeparks in Freiburg in verdeckter Art und Weise mit einer Spiegelreflexkamera Fotos von nackten Badegästen am See gefertigt hatte.

Obwohl der Mann von Passanten zunächst festgehalten wurde, konnte er noch vor dem Eintreffen der verständigten Streifenwagenbesatzung flüchten.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung wurde er kurze Zeit später im Bereich des Bürgerhauses festgestellt und vorläufig festgenommen.

Bei einer ersten Sichtung vor Ort konnten auf der Speicherkarte des 30-Jährigen rund 50-60 gefertigte Fotos von nackten Badegästen festgestellt werden. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

