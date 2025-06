Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg/Schopfheim: E-Scooter-Fahrer bringt Mann mit Hund zu Fall - Polizei sucht SUV-Fahrer als Zeugen

Freiburg (ots)

Mit seinem E-Scooter befuhr am Montag, 23.06.2025 gegen 18.30 Uhr ein unbekannter Mann die Wiechser Straße von Wiechs kommend in Richtung Maulburg. Dabei fuhr dieser in Höhe der Gemarkungsgrenze zwischen Schopfheim und Maulburg auf einem Schotterweg an einem Damm sehr nah an einem Spaziergänger vorbei, welcher mit seinem Hund unterwegs war. Der Hund erschrak und zog an der Leine, woraufhin der 68-jährige Spaziergänger stürzte und sich verletzte. Ein Autofahrer in einem silbernen SUV soll angehalten und angegeben haben, dass auch er von dem E-Scooter-Fahrer an der Kreuzung Feldweg/Wiechser Straße geschnitten wurde. Der Scooter-Fahrer wurde als junger, sportlicher Mann beschrieben. Er hatte dunkle Haare und war dunkel gekleidet. Der E-Scooter hatte große Räder und war dunkelgrau. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) sucht den SUV-Fahrer als Zeugen. Dieser und weitere Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier in Verbindung zu setzten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell