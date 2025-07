Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Gekipptes Fenster: Unbekannter Täter dringt in Einfamilienhaus ein

Emmerich am Rhein-Borghees (ots)

Am Montag (22. Juli 2025) drang ein unbekannter Täter, zwischen 13:00 Uhr und 16:00 Uhr am Zeisigweg in Emmerich, in ein Einfamilienhaus ein. Der Täter nutzte ein gekipptes Kellerfenster um in die Räumlichkeiten des Einfamilienhauses zu gelangen und durchsuchte dort mehrere Räume sowie Schränke. Mit einem niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag sowie einer Halskette entfernte sich der Täter von der Örtlichkeit.

Die Kripo Emmerich sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter 02822 7830 entgegen. (pp)

