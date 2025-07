Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kerken - Betrug am Telefon: Falscher Bankmitarbeiter täuscht Probleme mit Girokarte vor

Kerken-Aldekerk (ots)

Ein 89-Jähriger aus Kerken ist Opfer eines Betrugs am Telefon geworden. Am Mon-tag (21. Juli 2025) erhielt der Senior einen Anruf von einem angeblichen Mitarbeiter seiner Hausbank. Der Mann am Telefon gab an, dass eine sehr hohe Abbuchung von einem Online-Versandhandel vom Konto des 89-Jährigen vorgenommen werden sollte und erkundigte sich, ob das so korrekt sei. Das verneinte der Senior. Daraufhin kündigte der angebliche Bankangestellte an, dass ein weiterer Bankmitarbeiter zu dem 89-Jährigen nach Hause kommen würde, um seine Giro-Karte abzuholen und diese zu überprüfen. Zudem offenbarte der Senior im weiteren Gespräch am Telefon die PIN der Karte. Gegen 14:00 Uhr klingelte, wie angekündigt, ein weiterer vermeintlicher Bankmitarbeiter an der Tür des 89-Jährigen auf dem Rahmer Kirchweg und nahm dessen Girokarte mit. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: - etwa 25 bis 30 Jahre alt - Dunkle Haare - Schnurrbart - Sprach akzentfreies Deutsch - Bekleidet mit einem blauen Kapuzenpullover

Noch am selben Tag wurden mit der Karte des Seniors eine Geldabhebung und mehrere Zahlungen getätigt. Da der echten Bank des Mannes dies merkwürdig vorkam, informierte sie Angehörige des 89-Jährigen. Der Betrug fiel auf, der Mann wandte sich an die Polizei. Die Kripo Kalkar hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die etwa den beschriebenen Abholer gesehen haben, sich unter 02824 880 zu melden.

Präventionshinweise der Polizei:

Die Polizei warnt: Geben Sie sensible Daten wie Bankverbindungen, Kontostände oder Zugangsdaten nicht an Unbekannte heraus. Seien Sie skeptisch, wenn Sie am Telefon nach solchen Informationen gefragt werden. Kommen Ihnen Zweifel, dann beenden Sie das Telefonat einfach. Wenden Sie sich in Verdachtsfällen an die nächste Polizeidienststelle. (cs)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell