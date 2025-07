POL-KLE: Kevelaer - Blumenkübel aus Vorgarten entwendet: Zeugen gesucht

Kerken-Aldekerk (ots) - Am Samstag (19. Juli 2025) drangen unbekannte Täter gegen 03:30 Uhr am Mühlenweg in Kerken, auf das Gelände eines Kieswerks vor. Dort beschädigten die Täter einen Verteilerkasten sowie ein Starkstromkabel und entwendeten eine unbekannte Meteranzahl des Kabels. Zeugen melden sich bitte bei der Kripo Geldern unter 02831 1250. (pp) Rückfragen ...

