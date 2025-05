POL-NE: Brennender Sperrmüll und Werbebanner

Rhein-Kreis Neuss (ots) - An der Telefonanlage der Polizei im Rhein-Kreis Neuss werden am Mittwoch (21.05.), in der Zeit von 06:30 bis 07:30 Uhr, dringende Wartungsarbeiten durchgeführt. In diesem Zeitraum werden kreisweit alle Liegenschaften der Behörde nicht oder nur eingeschränkt erreichbar sein. Der Polizeinotruf 110 ist davon nicht betroffen. Unsere Bitte an ...

