Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Mordkommission ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt - Untersuchungshaftbefehl erlassen

Dormagen (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Düsseldorf und der Polizei:

In einer Unterführung an der Zonser Straße in Dormagen-Horrem kam es am Freitagabend (16.5.) zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Personen, in deren Verlauf ein 31-jähriger Mann lebensgefährlich verletzt wurde.

Laut Zeugenaussage sei es gegen 22:45 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen gekommen, im Zuge derer der Aggressor dem Geschädigten mehrfach mit Händen und Füßen im Bereich des Oberkörpers und des Kopfes attackiert haben soll.

Das Opfer, ein 31-jähriger Mann, erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden.

Die Tat wird als versuchtes Tötungsdelikt bewertet.

Eine Mordkommission unter Führung des Polizeipräsidiums Düsseldorf wurde eingerichtet.

Der 27-jährige Tatverdächtige konnte im Rahmen sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen in unmittelbarer Nähe des Tatortes festgenommen werden.

Er wurde am Samstag (17.05.) einem Haftrichter vorgeführt, der Untersuchungshaftbefehl wegen versuchten Totschlags erließ.

Die Ermittlungen zum genauen Hergang sowie zu den Hintergründen der Tat dauern an.

Presseanfragen zum Ermittlungsverfahren sind an die Staatsanwaltschaft Düsseldorf zu richten.

