Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Pkw an Ladesäule beschädigt

Verursacher gesucht

Wachtendonk (ots)

Am Dienstag (25. März 2025) stellte ein Autofahrer nach dem Aufladen seines Fahrzeuges an einer Ladesäule am Friedensplatz in Wachtendonk eine Beschädigung im Bereich des vorderen linken Kotflügels fest. Er hatte seinen grauen VW ID7 in der Zeit von 14:30 Uhr bis 16:00 Uhr auf der linken der beiden Parkplätze vor der Ladesäule (von der Fahrbahn aus gesehen) geparkt. Auf dem rechten Parkplatz stand, als er sein Fahrzeug zum Laden abgestellt hatte, ein schwarzer Audi Kombi, der ebenfalls an der Ladesäule geladen wurde und möglicherweise als Unfallverursacher infrage kommt. Da auch dieses Fahrzeug rückwärts eingeparkt war, müsste es Beschädigungen auf der rechten Fahrzeugseite aufweisen. Das ermittelnde Verkehrskommissariat der Polizei in Geldern sucht jetzt nach diesem schwarzen Audi Kombi, ggf. auch, um ihn als Unfallverursacher auszuschließen. Daher werden Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesem Unfall bzw. zu dem verursachenden Fahrzeug machen können, gebeten, sich zu melden. Hinweise bitte unter Telefon 02831 1250 oder an jede andere Polizeidienststelle.(sp)

