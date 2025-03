Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Auffahrunfall mit drei PKW und neun beteiligten Personen

Eine Beifahrerin schwer verletzt

Emmerich-Borghees (ots)

Am Dienstag (25. März 2025) gegen 15:15 Uhr ereignete sich auf der s'-Heerenberger Straße (B220) ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein 19-Jähriger aus Emmerich war in seinem Audi A3 auf der B220 in Richtung Weseler Straße unterwegs. Mit im Wagen saß ein 20-jähriger Beifahrer. Nach ersten Erkenntnissen bemerkte der Audi-Fahrer zu spät, dass sich vor ihm ein Rückstau gebildet hatte. Trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung fuhr der 19-Jährige auf den stehenden Ford Fiesta eines 57-Jährigen aus Kleve auf. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford Fiesta wiederum auf einen davorstehenden Ford Focus einer 47-Jährigen aus Gaanderen (NL) geschoben. In dem Ford Focus saßen drei Beifahrerinnen, 18, 20 und 14 Jahre alt. Die 20-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen, die 18-Jährige wurde leicht verletzt. Der Fahrer und zwei Beifahrer in dem mittleren Ford Fiesta sowie die beiden Insassen des Audis blieben unverletzt. Aufgrund des Verkehrsunfalls war zunächst der Fahrstreifen der B220 in Richtung Kleve gesperrt. Einsatzkräfte der Polizei leiteten den Verkehr ab. Für die Unfallaufnahme und die Bergung des Ford Fiesta musste die Straße in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. (cs)

