Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Rettungskräfte beleidigt und bedroht: Tatverdächtiger in Fuldatal festgenommen

Kassel (ots)

Fuldatal (Landkreis Kassel):

Für einen Polizeieinsatz sorgte am gestrigen Donnerstagnachmittag ein 46-jähriger Mann in Fuldatal, der die Besatzung eines Rettungswagens beleidigt und bedroht haben soll. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Mann aus dem Landkreis Kassel gegen 13:30 Uhr mit seinem Auto so auf der Fahrbahn der Jahnstraße gestanden haben, dass ein Rettungswagen, der mit eingeschaltetem Blaulicht auf dem Weg zu einem Notfall war, nicht vorbeifahren konnte. Erst nach einiger Zeit soll der 46-Jährige das Fahrzeug dann zur Seite gefahren und dabei die beiden Rettungssanitäter beleidigt und bedroht haben. Er flüchtete zunächst vom Tatort, konnte aber wenig später festgenommen werden. Gegen den polizeibekannten Mann wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und gleichstehende Personen, Bedrohung und Beleidigung ermittelt.

