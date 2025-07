Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Dank aufmerksamer Zeugin: Kellereinbrecher in Bettenhausen auf frischer Tat festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte die Polizei in der Nacht zum heutigen Donnerstag in Bettenhausen einen Einbrecher festnehmen, der sich gewaltsam Zutritt zu mehreren Kellerräumen eines Mehrfamilienhauses verschafft hatte. Kurz nach Mitternacht war die Hausbewohnerin im Dormannweg auf einen Mann aufmerksam geworden, der gerade die Kellerabteile ihrer Nachbarn durchwühlte, und wählte umgehend den Notruf. Die nur wenige Minuten später eintreffenden Polizeistreifen konnten den Täter noch im Keller des Mehrfamilienhauses festnehmen. Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Ost berichten, hatte der hinreichend polizeibekannte 43-Jährige mehrere Kellerabteile aufgebrochen und dabei einen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro verursacht. Aus einem der Räume hatte er zahlreiche Werkzeuge genommen und mutmaßlich zum späteren Abtransport bereitgelegt. Der Mann aus Kassel muss sich nun wegen des Einbruchs verantworten, die weiteren Ermittlungen dauern an.

