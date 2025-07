Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zu Diebstählen von Baunataler Friedhof: Ein Tatverdächtiger identifiziert

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie auch die am 14.07.2025, um 11:04 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/6075977 veröffentlichte Pressemitteilung).

Baunatal (Landkreis Kassel), Kassel-Wesertor:

Einen Teilerfolg können die Ermittler der EG 2 der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei nach den Diebstählen vom Friedhof in Baunatal-Rengershausen vermelden: Durch Hinweise, die nach der Veröffentlichung des Zeugenaufrufs bei der Polizei eingingen, und die fortgesetzten Ermittlungen konnte inzwischen ein Tatverdächtiger identifiziert werden. Verdächtig ist ein 44-jähriger Mann mit bulgarischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz. Der zuletzt in Kassel wohnhafte Tatverdächtige ist offenbar untergetaucht und wird derzeit noch von den Ermittlern gesucht. Weiterhin wird davon ausgegangen, dass die in der Nacht vom 10. auf den 11. Juli stattgefundenen Diebstähle durch eine Gruppe von Tätern begangen wurde, weshalb die Ermittlungen zu den weiteren noch unbekannten Komplizen andauern. Die Spurensicherung an dem mutmaßlich genutzten Fahrzeug der Diebe, einen blauen VW Golf 4, der bereits in der Tatnacht im Bleichenweg in Kassel gefunden worden war, ist inzwischen abgeschlossen. In dem Pkw stellten die Ermittler 27 teils beschädigte Gegenstände sicher, die aus den Diebstählen vom Friedhof stammen. Hierbei handelt es sich um Marienfiguren, Schalen, Statuen und Gedenktafeln, überwiegend aus Bronze, mit einem Gesamtgewicht von über 100 Kilogramm. Die Beamten der EG 2 haben nach erfolgter Spurensicherung und der Freigabe inzwischen damit begonnen, die Angehörigen der betroffenen Gräber zu kontaktieren, um die Gegenstände zuzuordnen und an diese zurückzugeben. Wie viele durch die Täter erbeutete Statuen und Schalen noch fehlen, ist noch nicht abschließend geklärt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen der EG 2.

Bei der Tat in der Straße "Zum Felsengraben" in Baunatal haben die Diebe durch ihr brachiales Vorgehen, bei dem sie auch Hebelwerkzeuge einsetzten, einen hohen Gesamtschaden von rund 50.000 Euro an insgesamt 22 Gräbern und Grabstätten angerichtet. Nach bisherigem Ermittlungsstand erbeuteten sie Figuren, Schalen, Statuen und Gedenktafeln im Gesamtwert von ca. 15.000 Euro. In der Tatnacht wurde gegen 00:30 Uhr von einer Polizeistreife der mutmaßlich durch die Täter genutzte blaue VW Golf 4 im Bleichenweg in Kassel aufgefunden, bevor die Diebstähle vom Friedhof überhaupt bekanntgeworden waren. Zeugen hatten in der Nacht drei Personen aus dem Pkw aussteigen und flüchten sehen. Wer der Eigentümer des sichergestellten Pkw, der mit gefälschten Göttinger Kennzeichen versehen und bereits schon lange nicht mehr zugelassen war, ist, konnte bisher nicht geklärt werden. Der nun ermittelte Tatverdächtige muss sich wegen besonders schweren Falls des Diebstahls, Störung der Totenruhe und Sachbeschädigung verantworten. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell