POL-KS: Weiterer Baustein für mehr Sicherheit: Videoschutzkamera der Polizei am Lutherplatz installiert

Kassel:

Das Polizeipräsidium Nordhessen hat in enger Abstimmung mit der Stadt Kassel die Maßnahmen für die Sicherheit in der Kasseler Innenstadt ausgeweitet: Am Lutherplatz wurde eine Videokamera installiert und der Videoschutzbereich temporär ausgeweitet. Bereits beim Besuch von Kontrollen am Lutherplatz durch den Hessischen Innenminister Prof. Dr. Roman Poseck am 4. April 2025 hatte Nordhessens Polizeipräsident Marco Bärtl erklärt, die Polizei werde sich intensiv dafür einsetzen, die bereits hohe Sicherheit in Kassel noch weiter zu festigen. Die nun installierte Kamera an einem Ort, der im Bezug zur Drogen- und Eigentumskriminalität gesehen werden muss und an dem sich aufgrund der aktuellen örtlichen Gegebenheiten die Problemstellungen räumlich stark konzentrieren, ist dies eine weitere Maßnahme in einem ganzen Bündel, die für mehr Sicherheit in der Innenstadt sorgt. Der Videoschutz in diesem Bereich gibt der Polizei die Möglichkeit, Gefahren so früh wie möglich zu erkennen und abzuwehren sowie Straftaten retrograd besser aufklären zu können.

Polizeipräsident Marco Bärtl hebt die gute Zusammenarbeit mit der Stadt Kassel hervor und betont die Wichtigkeit der Maßnahme: "Neben den objektiv durch uns festgestellten Straftaten in dem nun ebenfalls videogeschützten Bereich nehmen wir natürlich besonders die Sorgen aus der Bevölkerung, der Anwohner und der ortsansässigen Institutionen wahr. Gemeinsam mit der Stadt Kassel haben wir die Situation am Lutherplatz genau im Blick. Wir stimmen uns fortlaufend ab und schauen zusammen, welche weiteren Maßnahmen zur Steigerung der Sicherheit und zur Erhöhung des Sicherheitsgefühls der Menschen beitragen können."

Stadtrat Heiko Lehmkuhl betont in seiner Funktion als Ordnungs- und Sicherheitsdezernent: "Der gezielte Einsatz von Videotechnik ist Teil eines umfassenden städtischen Sicherheitskonzepts, das bauliche, ordnungspolitische und soziale Maßnahmen miteinander verbindet. Besonders im Bereich rund um den Lutherplatz ist uns bewusst, dass es nicht allein um das Erkennen von Straftaten geht - es geht auch darum, den öffentlichen Raum so zu gestalten, dass er von allen als sicher wahrgenommen wird. In enger Abstimmung mit der Landespolizei setzen wir hier bewusst auf eine Kombination aus technischer Unterstützung und sichtbarer Präsenz."

Die Videokamera der Polizei wurde in der vergangenen Woche auf Grundlage des Hessischen Gesetzes über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG) im Bereich des Verbindungsweges zwischen Spohrstraße und Mauerstraße am Lutherplatz in größerer Höhe installiert. Sie erweitert den bisherigen videogeschützten Bereich in der Kasseler Innenstadt nun um den Lutherplatz zwischen Spohrstraße und Mauerstraße. Eine gesetzlich vorgeschriebene Kennzeichnung ist an drei Stellen angebracht worden. Das Signal wird seit dem heutigen Donnerstag übertragen und läuft beim Polizeipräsidium Nordhessen auf. Dem Datenschutz kommt dabei höchste Beachtung zu: Die Kamera wird ausschließlich in öffentlichen Bereichen eingesetzt, die Aufzeichnung erfolgt unter strikter Einhaltung gesetzlicher Vorgaben.

Es ist vorgesehen, dass die Stadt Kassel und das Polizeipräsidium Nordhessen die Maßnahme Ende Oktober evaluieren und gemeinsam im Anschluss hinsichtlich einer Fortführung bewerten.

