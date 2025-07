Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Holzstatue in Hofgeismarer Kirche durch Unbekannte beschädigt: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Hofgeismar (Landkreis Kassel):

Die Polizei in Hofgeismar sucht Zeugen einer Sachbeschädigung, die sich im Laufe des gestrigen Dienstagnachmittags in einer Kirche in der Dragonerstraße in Hofgeismar ereignet haben soll. Zwischen 12 und 18 Uhr betraten Unbekannte Täter das Gotteshaus und beschädigten darin eine Holzstatue sowie den Putz einer Innenwand, bevor sie unerkannt flüchteten. Der entstandene Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf mehrere hundert Euro. Was genau die Unbekannten zu den Sachbeschädigungen bewegte, ist derzeit nicht bekannt. Wer zur Tatzeit verdächtige Personen im Bereich der Kirche beobachten konnte, wird gebeten, sich bei der Polizeistation Hofgeismar unter Tel. 0561-910 2820 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell