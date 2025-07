Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Alles falsch gemacht

Jena (ots)

Zu einem Parkrempler in einem Parkhaus in der Krautgasse wurden die Beamten der Jenaer Polizei am Dienstagvormittag gerufen. Jedoch sollte der entstandene Schaden an den Fahrzeugen das geringste "Problem" des 33-jährigen Verursachers werden. Wie sich herausstellte, hatte der Mann vor Fahrtantritt berauschende Mittel konsumiert. Zudem war er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Diese wurde ihm bereits wegen dem Hang zu Rauschmitteln, in Verbindung mit der Teilnahme am Straßenverkehr, durch die zuständige Behörde eingezogen. Es folgten eine Blutentnahme sowie die Einleitung der fälligen Strafverfahren.

