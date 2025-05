Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal-Asmissen. Einbruch in Wohnung - Täter flüchtig.

Lippe (ots)

In der Nacht zum Freitag (23.05.2025) gegen 4:20 Uhr brach eine unbekannte Person gewaltsam in eine Wohnung am Meisenweg ein. Der Bewohner war zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit unklar. Zeugen beschrieben den flüchtenden Täter als männlich, etwa 1,80 m groß, in schwarzer Kleidung, mit einem dunkelgrünen Rucksack und einer schwarzen Sturmhaube. Hinweise zu dem Vorfall oder dem flüchtigen Täter nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090 entgegen.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell