Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruch - Bargeld entwendet.

Lippe (ots)

Sonntagabend (25.05.2025) zwischen 18 und 19:45 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in der Teutstraße ein. Sie öffneten die Wohnungseingangstür und entwendeten Bargeld in Höhe von zehn Euro. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090 entgegen.

