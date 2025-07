LPI-J: Lastenrad demoliert

Weimar (ots) - Am Montagnachmittag befuhr ein 56-jähriger Transporter-Fahrer eine Baustelle in Holzdorf. Er setzte zum Rückwärtsfahren an, als ein 60-Jähriger hinter dem Auto langlief. Es kam zur Kollision, in dessen Folge der Fußgänger stürzte. Er wurde mit einer Knieprellung zur Versorgung in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Sachschaden entstand nicht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

