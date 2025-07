LPI-J: Fußgänger durch Fahrzeug touchiert

Weimar (ots) - Im Verlaufe des vergangenen Wochenendes versuchten unbekannte Täter in eine Arztpraxis in der Friedrich-Ebert-Straße einzubrechen. Hierfür wurde vermutlich mit einem Schraubendreher versucht ein Fenster aufzuhebeln. In das Innere des Gebäudes gelangten die Täter nicht. Allerdings entstand Sachschaden an dem angegriffenen Fenster in Höhe von geschätzten 600 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer ...

