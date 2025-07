LPI-J: Hoher Schaden - keine Beute

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Stadtroda: Einer lenkt ab, der andere stiehlt. So geschehen am Montagabend in einem Getränkehandel eines Stadtrodaer Ortsteiles. Kurz vor 19 Uhr betraten zwei Männer den Verkaufsraum. Nachdem sich die Unbekannten etwas umgesehen hatten, verwickelte eine davon den Besitzer in ein Gespräch. Dieser war dadurch abgelenkt und ließ seine Kasse kurzzeitig aus den Augen. Just diesen Moment nutzte ...

