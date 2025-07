Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Tageseinnahmen aus Getränkehandel gestohlen

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Stadtroda: Einer lenkt ab, der andere stiehlt. So geschehen am Montagabend in einem Getränkehandel eines Stadtrodaer Ortsteiles. Kurz vor 19 Uhr betraten zwei Männer den Verkaufsraum. Nachdem sich die Unbekannten etwas umgesehen hatten, verwickelte eine davon den Besitzer in ein Gespräch. Dieser war dadurch abgelenkt und ließ seine Kasse kurzzeitig aus den Augen. Just diesen Moment nutzte der andere Mann, um die Kasse zu öffnen und die Tageseinnahmen zu entnehmen. Mitsamt ihrer Beute, einem mittleren vierstelligen Bargeldbetrag, verließen die Rechtsbrecher das Geschäft und entfernten sich mit einem Pkw in unbekannte Richtung. Die Tat wurde erst bekannt, als ein Folgekunde seine Waren bezahlen wollte. Den vor Ort erlangten Hinweisen wird nun im Rahmen der eingeleiteten Ermittlungen nachgegangen.

