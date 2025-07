Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Täter flüchten vom Tatort

Jena (ots)

In der Montagnacht, kurz vor Mitternacht sprachen drei bislang unbekannte Männer eine Frau und ihre männliche Begleitung am Holzmarkt, in der Nähe der Straßenbahnunterführung, an. Einer der Männer führte ein Messer bei sich, mit dem er die männliche Begleitung verletzte. Im Raum steht auch ein mögliches Raubdelikt, was bisher noch nicht eindeutig verifiziert werden konnte. Der verletzte Mann ist mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Die drei Täter flüchteten mit zwei Fahrrädern vom Tatort in Richtung Goethe-Galerie. Aufgrund unterschiedlicher Zeugenaussagen und der Sprachbarriere ist der Geschehensablauf noch offen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell