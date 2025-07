LPI-J: Streit unter Verkehrsteilnehmern eskaliert

Apolda (ots) - In der Käthe-Kollwitz-Straße in Apolda wurde in der Zeit zwischen Samstag 16 Uhr und Sonntag 13 Uhr ein dort parkender PKW Chevrolet Spark beschädigt. Die 43-jährige Besitzerin hatte ihr Fahrzeug dort abgestellt und fand es am nächsten Tag beschädigt vor. Augenscheinlich hat ein vorbeifahrendes Fahrzeug den Chevrolet an der Heckstoßstange gestreift. Vom Unfallverursacher fehlt jegliche Spur. Hinweise zum Täter nimmt die Polizeiinspektion Apolda ...

