Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Motorrad versucht zu entwenden

Weimar (ots)

Merkwürdige Geräusche nahm am Montagmorgen, kurz vor 05:00 Uhr eine 55-jährige Patientin der Reha-Klinik in Bad Berka wahr. Ihr kam es so vor, als würde jemand an einem Motorrad herum schrauben. Die Beamten begaben sich zu dem von ihr beschriebenen Bereich und stellten tatsächlich ein Motorrad Yamaha fest, an dem offensichtlich manipuliert wurde. Abdeckungsteile waren bereits entfernt und die Zündung wurde versucht kurzzuschließen. Dies misslang allerdings, so dass im Ergebnis lediglich die vorderen Blinker im Wert von etwa 100 Euro entwendet wurden. Der Sachschaden war im Gegenzug immens höher und wurde auf 2500 Euro geschätzt. Täterhinweise gibt es derzeit keine.

