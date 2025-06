Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mann bearbeitet Pkw mit einem Hammer

Weimar (ots)

Am Sonntagabend begab sich eine männliche Person mit einem Hammer in der Hand in Wohlsborn zu einem Pkw Mercedes. Er zerschlug das Frontlicht des Fahrzeuges und lief anschließend in einen angrenzenden Hauseingang. Zu diesem Zeitpunkt saß allerdings noch die 33-jährige Fahrerin im Pkw und konnte entsprechend eine Personenbeschreibung abgeben. Die Ermittlungen zum Täter wurden aufgenommen. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 450 Euro.

