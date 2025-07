Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Folgemeldung zu schwerem Verkehrsunfall auf A7 zwischen Guxhagen und Kassel: Autofahrer im Krankenhaus verstorben

Kassel (ots)

(Bitte beachten Sie auch unsere am 23.07.2025, um 00:29 Uhr, unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/44143/6082125 veröffentlichte Pressemitteilung):

Söhrewald/ A7:

Nachdem es am Dienstagabend, dem 22. Juli 2025, zu einem schweren Verkehrsunfall auf der A7 zwischen der Anschlussstelle Guxhagen und dem Autobahndreieck Kassel-Süd kam, erreichte die Polizei nun die traurige Nachricht aus dem Krankenhaus, dass der 61-jährige Autofahrer gestern infolge seiner schweren Verletzungen verstorben ist. Seine 62-jährige Beifahrerin, die bei dem Unfall schwer verletzt wurde, ist inzwischen auf dem Weg der Besserung. Die Ermittlungen zum Ablauf und der Ursache des Unfalls dauern an.

Der schwere Unfall hatte sich an dem Dienstagabend gegen 18:30 Uhr ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Beamten der Polizeiautobahnstation Baunatal war der 61-Jährige aus dem Landkreis Höxter mit einem VW auf der A7 in nördliche Richtung unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr er vermutlich nahezu ungebremst auf einen vor ihm fahrenden Sattelzug auf, der im dortigen Steigungsbereich mit langsamer Geschwindigkeit unterwegs war. Durch die Kollision wurde der Autofahrer lebensgefährlich und die 62-jährige Beifahrerin aus dem Landkreis Höxter schwer verletzt. Beide wurden durch Rettungshubschrauber in Krankenhäuser gebracht. Der 28-jährige Fahrer des Sattelzugs aus Usbekistan blieb unverletzt. Zur Rekonstruktion des Unfalls war ein Gutachter an der Unfallstelle eingesetzt. Der Gesamtsachschaden an dem Pkw und dem Sattelauflieger beläuft sich auf 50.000 Euro. Die Unfallstelle war wegen der Rettungs- und Bergungsarbeiten über mehrere Stunden voll gesperrt.

