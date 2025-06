Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Raser/Poser mit Kindern im Fahrzeug gestellt

Neuwied (ots)

Am Sonntag, dem 8. Juni 2025 gegen 20:00 Uhr, fiel Neuwieder Polizeibeamten ein schwarzer Ford Mustang auf, der mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und aufheulendem Motor die Andernacher Straße entlangfuhr. Nachdem der Fahrer den Funkstreifenwagen bemerkt hatte, beschleunigte er seinen Pkw in Richtung Innenstadt. Letztlich konnte das Fahrzeug dank Hinweisen aufmerksamer Passanten ausfindig gemacht und kontrolliert werden. Dabei stellten die Beamten fest, dass sich neben dem 36-jährigen Fahrer auch dessen drei sichtlich verängstigte Kinder im Fahrzeug befanden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde neben dem Führerschein des Mannes auch die im Fahrzeug angebrachte Dashcam beschlagnahmt. Da der Pkw zudem zahlreiche unzulässige technische Veränderungen aufwies, wurde er zur Erstellung eines Gutachtens sichergestellt. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts eines illegalen Fahrzeugrennens eingeleitet. Zeugen, die auf das Fahrzeug aufmerksam geworden sind oder möglicherweise gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Polizei Neuwied unter der Telefonnummer 02631/878-0 oder der E-Mail-Adresse pineuwied@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

