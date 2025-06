POL-PDNR: Zufallsfund bei Durchsuchung - Eigentümer gesucht!

Neuwied-Heddesdorf (ots) - Ein 40jähriger Neuwieder wollte in der Nacht zum Samstag mit seinem Fahrrad vom Hofgründchen in die Andernacher Straße einbiegen. Dabei übersah er einen Fahrbahnteiler und stürzte zu Boden. Ein an der Unfallstelle durchgeführter Alcotest ergab einen Wert von 0.92 Promille. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde eine Strafanzeige wegen ...

