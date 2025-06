Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten

Asbach (ots)

Am Morgen des Pfingstmontages, etwa gegen 03:20 Uhr, kam es auf der L275 zwischen Asbach und dem Asbacher Ortsteil Rindhausen zu einem Verkehrsunfall. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam ein 17-Jähriger Fahrzeugführer mit einem Kleinwagen von der Fahrbahn ab überschlug sich mehrfach in ein angrenzendes Feld. Der Fahrzeugführer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und laut ersten Ermittlungen deutlich alkoholisiert. Der Kleinwagen, der über vier Sitzplätze verfügt, war mit insgesamt sechs Personen besetzt gewesen. Zwei der Insassen erlitten schwerere Verletzungen die eine Behandlung in umliegenden Krankenhäusern notwendig machten. Gegen den Fahrzeugführer wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet und eine Blutprobe entnommen. Im Einsatz waren die Polizei aus Straßenhaus, der Rettungsdienst sowie die Feuerwehren aus Asbach und Neustadt (Wied) gewesen.

