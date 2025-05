POL-MFR: (548) Einbruch in Einfamilienhaus

Nürnberg (ots) - In der Nacht von Montag (26.05.2025) auf Dienstag (27.05.2025) brachen Unbekannte in ein Bowlingcenter im Nürnberger Stadtteil Röthenbach-West ein. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise. Im Zeitraum von 23:30 Uhr bis 10:30 Uhr verschafften sich Unbekannte gewaltsam über eine Tür Zutritt zu einem Bowlingcenter in der Dombühler Straße in Nürnberg. In den Räumlichkeiten brachen die Einbrecher ...

