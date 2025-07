Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Kassel: Schwerer Verkehrsunfall auf BAB 7 Fahrtrichtung Norden

Kassel (ots)

Am Dienstag, 22.07.2025, 18:30 Uhr, kam es auf der BAB 7 zwischen der Anschlussstelle Guxhagen und dem Autobahndreieck Kassel- Süd zu einem schwerem Verkehrsunfall. Ein Sattelzug mit Auflieger aus Usbekistan befuhr den rechten Fahrstreifen der BAB7 in Fahrtrichtung Hannover. Ein von hinten heranfahrender VW Sharan fuhr vermutlich ungebremst auf den Auflieger auf. Durch den Aufprall wurde der 61- jährige Fahrer aus Schleswig- Holstein schwer verletzt und wurde mittels Rettungshubschrauber in das Klinikum Kassel verbracht. Ein Ableben kann zur Zeit nicht ausgeschlossen werden. Die 61- jährige Beifahrerin aus Nordrhein- Westfalen wurde ebenfalls mittels Rettungshubschrauber schwer verletzt in das Klinikum Kassel verbracht. Zur Rekonstruktion des genauen Unfallherganges wurde ein Gutachter eingeschaltet. Die Autobahn war während der Zeit der Unfallaufnahme und anschließender Bergung der Fahrzeuge zeitweise in Fahrtrichtung Norden voll gesperrt. Der Verkehrsunfall wurde von den Beamten der Polizeiautobahnstation in Baunatal aufgenommen.

Jörg Schott, Polizeihauptkommissar

Polizeiführer vom Dienst

