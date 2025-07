Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mutmaßlich Feuer unter Hafenbrücke gelegt: Verwirrte Frau in Psychiatrie eingewiesen

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

Am gestrigen Montagnachmittag wurden die Feuerwehr und die Polizei von mehreren Anwohnern und Verkehrsteilnehmern wegen eines Brandes an der Kasseler Hafenbrücke gerufen. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass unter der Brücke Abfälle und Kleidung in Brand gesetzt worden waren. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen, dennoch entstand durch Ruß und abgeplatzten Beton ein Schaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Eine Reparatur scheint nach erster Einschätzung notwendig, wobei die Hafenbrücke weiterhin befahrbar bleibt. Da mehrere Zeugen unmittelbar nach Ausbruch des Feuers eine Frau vom Brandort weglaufen sahen, wurde sofort eine Fahndung mit mehreren Streifen eingeleitet. Wenige Minuten später konnte eine Zivilstreife die gesuchte Verdächtige mit einem Feuerzeug in der Hand am Radweg nahe der Kläranlage ausmachen und kontrollieren. Die polizeibekannte 38-Jährige verhielt sich äußerst aggressiv, schrie unentwegt, beleidigte die Beamten und versuchte nach ihnen zu treten. Sie machte einen verwirrten Eindruck, weshalb sie anschließend in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht wurde. Da der Verdacht besteht, dass sie das Feuer unter der Brücke entfacht hat, muss sie sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.

