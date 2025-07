Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach mehreren Körperverletzungen in Fußgängerzone: Unbekannter Mann gesucht, der vor Schmerzen schrie

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

In einem Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung suchen die Beamten des Kommissariat 36 der Kasseler Kripo (Haus des Jugendrechts) derzeit ein Opfer, das von zwei jugendlichen Tätern in der Kasseler Fußgängerzone geschlagen wurde. Ereignet hatte sich die Körperverletzung am Donnerstag, dem 10. Juli, gegen 00:20 Uhr in der Innenstadt. Zunächst sollen die beiden Tatverdächtigen in der Oberen Königsstraße vor dem Rathaus auf den bislang unbekannten Mann eingeschlagen haben, der offenbar laut vor Schmerzen schrie. Eine unbeteiligte 27-jährige Frau aus Kassel war auf den Angriff aufmerksam geworden und dazwischen gegangen, wobei sie selbst einen Schlag ins Gesicht abbekam und verletzt wurde. Im weiteren Verlauf sollen sich die Angriffe auf das Opfer vor ein Restaurant am Friedrichsplatz verlagert haben, wobei der unbekannte Mann offenbar wieder laut schrie, bevor er sich in Sicherheit flüchten konnte. Nachdem die beiden Angreifer weiter in Richtung Königsplatz gezogen waren und dort einem gehörlosen Mann mehrfach auf den Rücken geschlagen haben sollen, konnten die alarmierten Streifen die beiden 17-Jährigen festnehmen. Die Tatverdächtigen aus Baunatal nahmen die Beamten für die weiteren polizeilichen Maßnahmen mit auf das Revier, wo sie später von Erziehungsberechtigten abgeholt wurden. Sie müssen sich wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten.

Die bisherigen Ermittlungen konnten leider nicht zur Identifizierung des Opfers führen. Der Mann sowie weitere Zeugen der Taten werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell