POL-KS: Mutmaßlicher Diebstahl von braunem Zwergspitz vor Supermarkt: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Vorderer Westen:

Am Samstagabend wurde eine Streife des Polizeireviers Süd-West zu einem ungewöhnlichen Diebstahl in die Friedrich-Ebert-Straße in Kassel, nahe dem Bebelplatz, gerufen. Wie eine 57-jährige Frau aus Kassel schilderte, hatte sie ihren Hund gegen 19:15 Uhr vor einem Supermarkt an einem Geländer angeleint und war anschließend zum Einkaufen in das Geschäft gegangen. Als sie rund 15 Minuten später zurückkehrte, fehlte von dem braunen Zwergspitz jede Spur. Die Leine und der Karabinerhaken befanden sich noch unbeschädigt vor Ort, sodass aufgrund der Gesamtumstände nicht davon ausgegangen wird, dass der Hund sich selbst befreit hat und entlaufen ist. Die Fahndung nach den mutmaßlichen Dieben und dem Zwergspitz, der ein Halsband trug, verlief bislang ohne Erfolg.

Zeugen, die am Samstagabend am Tatort Beobachtungen im Zusammenhang mit dem mutmaßlichen Diebstahl gemacht haben oder Hinweise auf den Verbleib des Hundes geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei zu melden.

