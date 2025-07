Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Opfer bei nächtlichem Straßenraub in Parkanlage verletzt: Kripo sucht Zeugen in Nordstadt

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Zeugen eines Straßenraubes in der Nacht von Freitag auf Samstag in einer Parkanlage in der Kasseler Nordstadt suchen derzeit die Ermittler des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo. Die Polizei war gegen 4 Uhr von dem Opfer, einem 28-jährigen Mann aus Kassel, gerufen worden, der sich mit Gesichtsverletzungen zu einer gegenüberliegenden Tankstelle geflüchtet hatte. Wie er den Beamten des Kriminaldauerdienstes schilderte, saß er zuvor auf einer Parkbank in der Grünanlage an der Bunsenstraße, nahe der Eisenschmiede, als zwei unbekannte Männer zu ihm kamen und nach Geld fragten. Der 28-Jährige lehnte die Herausgabe jedoch ab, woraufhin ihn einer der Täter unvermittelt angriff, zu Boden zerrte und ihm mehrfach ins Gesicht schlug. Mit dem Handy des Opfers, das bei dem Angriff heruntergefallen war, flüchteten die zwei Unbekannten letztlich in Richtung Eisenschmiede. Die sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern, die der 28-Jährige als etwa 22 bis 23 Jahre alte Männer mit normaler Statur, einem dunkleren Teint und dunklen Haaren beschrieb, verlief bislang ohne Erfolg. Beide sollen Hochdeutsch gesprochen haben.

Zeugen, die den Raub beobachtet haben oder den Ermittlern des K 35 Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

