POL-KS: Kreis Waldeck- Frankenberg (L3073 zwischen Frankenberg/Eder und Somplar) -- tödlicher Verkehrsunfall

Kassel (ots)

Nach bisherigem Ermittlungsstand kam es am 18.07.2025, um 17:45 Uhr auf der L3073 zwischen den Ortslagen Frankenberg und Somplar in einem langgezogenen Kurvenbereich zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Fahrzeuge eine Böschung hinuntergeschleudert und kamen abseits der Straße zum Liegen. Einer der verunfallten Pkw war mit zwei Personen besetzt. Beide Personen wurden in ihrem PKW eingeklemmt, schwerst verletzt und verstarben noch an der Unfallstelle. Der zweite, beteiligte Pkw war mit vier Personen besetzt. Drei Personen wurden leicht, eine Person schwer verletzt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und die anschließenden Bergungsmaßnahmen musste die L3073 komplett gesperrt werden.

