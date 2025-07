Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Bei Erblicken mehrerer Streifenwagen gewendet und Unfall verursacht: Diensthund Maverick stellt flüchtenden 24-Jährigen

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Einige Gründe, bei Erblicken mehrerer Streifenwagen zu wenden und sich einer möglichen Kontrolle zu entziehen, hatte am gestrigen Mittwochabend in der Kasseler Nordstadt ein 24 Jahre alter Motorroller-Fahrer: Er war weder im Besitz einer Fahrerlaubnis, noch nüchtern. Darüber hinaus waren an dem nicht zugelassenen und versicherten Motorroller Kennzeichen aus dem Jahr 2006 angebracht, die nie für das Fahrzeug ausgegeben waren. Nachdem der 24-Jährige im Westring/ Ecke Holländische Straße vor den Augen der Polizisten gewendet hatte, beschleunigte er, geriet zu weit nach rechts und fuhr ungebremst gegen einen der geparkten Streifenwagen. Anschließend setzte er seine Fahrt zunächst fort, kam dann jedoch ins Schleudern und stürzte vom Roller auf die Straße. Als der 24-Jährige sich hochrappelte und die weitere Flucht zu Fuß antreten wollte, stellte der Diensthund Maverick den Rollerfahrer. Gegen ihn wird nun wegen Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Wie die eingesetzten Beamten des Polizeireviers Mitte berichten, hatte sich der Unfall gegen 22:50 Uhr ereignet. Vermutlich da er bei Erblicken der Streifenwagen eine Verkehrskontrolle vermutete, drehte der Roller-Fahrer und stieß dabei gegen einen Mercedes Vito, bei dem es sich auch noch um das Fahrzeug des Diensthundes und seiner Hundeführerin handelte. Nach der Festnahme des unverletzt gebliebenen 24-Jährigen bemerkten die Beamten sofort starken Alkoholgeruch bei dem Mann, der einen Atemalkoholtest verweigerte. Er musste die Beamten zur Blutentnahme auf das Revier begleiten. Der Motorroller wurde sichergestellt und von einem Abschleppunternehmen geborgen. Am Streifenwagen entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Anlass für die Anwesenheit der vielen Streifen war übrigens keine Verkehrskontrolle, sondern ein Einsatz auf einer Baustelle, da dort Einbrecher in einem Rohbau vermutet wurden. Nach der Absuche durch die Streifen und Hund Maverick stellte sich jedoch heraus, dass es sich lediglich um einen beschädigten Zaun und somit um einen falschen Alarm gehandelt hat.

