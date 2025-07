Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Rollerfahrer flüchten vor Streife durch Innenstadt: Frau mit Kind gesucht, die sich durch Sprung zur Seite rettete

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Offenbar weil an seinem nicht zugelassenen und versicherten Motorroller gefälschte Kennzeichen angebracht waren und er keine Fahrerlaubnis hat, hat ein 17-Jähriger aus Kassel am gestrigen Dienstagnachmittag gemeinsam mit einem zweiten Rollerfahrer rücksichtslos und waghalsig die Flucht vor einer Polizeistreife durch die Innenstadt angetreten. Über Gehwege, Schienen und über rote Ampeln waren die beiden Zweiradfahrer durch die Innenstadt unterwegs, um sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Während einer der Roller, der über den Entenanger, "Graben" und den Steinweg flüchtete, letztlich vor der Walter-Lübcke-Brücke außer Sicht geriet, konnte der zweite Fahrer bei der Fahndung in der Wilhelmsstraße festgenommen werden. Der 17-jährige Tatverdächtige muss sich nun neben Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Gefährdung des Straßenverkehrs auch wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten. Die Ermittlungen zu dem zweiten Rollerfahrer dauern aktuell noch an.

Die Streife des Polizeireviers Mitte war gegen 14:10 Uhr in der Fünffensterstraße auf die beiden Rollerfahrer aufmerksam geworden, da einer von ihnen während der Fahrt telefonierte. Als sie die Fahrzeuge anhalten und kontrollieren wollten, bogen die Fahrer in Richtung Karlsplatz ab und traten mit hoher Geschwindigkeit die Flucht an. Während der Verfolgung, die zunächst über den Friedrichsplatz und den Steinweg in Richtung Altmarkt führte, trennten sich die Fahrer und ignorierten weiterhin sämtliche Anhaltesignale des mit Blaulicht und Martinshorn folgenden Streifenwagens. Nachdem zunächst beide Motorroller außer Sicht geraten waren, konnten eine weitere an der Fahndung beteiligte Streife den 17-jährigen Tatverdächtigen in der Nähe des am Karlsplatz abgestellten Zweirads dank eines Zeugenhinweises festnehmen. Den Motorroller, der möglicherweise sogar gestohlen ist, stellten die Beamten sicher. Wie ein weiterer Zeuge den Polizisten anschließend berichtete, sei es am Friedrichsplatz fast zu einem Unfall zwischen dem festgenommenen Rollerfahrer und einer Frau mit Kind gekommen. Die bislang unbekannte Frau habe sich nur durch einen Sprung zur Seite retten und einen Zusammenstoß mit dem flüchtenden Roller verhindern können, so der Zeuge.

Die Polizei bittet die unbekannte Frau sowie weitere Zeugen, die möglicherweise durch die waghalsigen Fahrweisen der Rollerfahrer gefährdet wurden, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell