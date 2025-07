Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach rassistischer Beleidigung und Körperverletzung: Randalierer muss ins Gewahrsam

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren:

Für einen Polizeieinsatz sorgte am gestrigen Montagabend im Kasseler Stadtteil Oberzwehren ein erheblich alkoholisierter 32-jähriger Mann. Nach bisherigen Erkenntnissen soll er gegen 22:30 Uhr auf der Kronenackerstraße unvermittelt einen vorbeilaufenden 30 Jahre alten Mann rassistisch beleidigt sowie körperlich angegriffen haben, wogegen dieser sich zur Wehr setzte. Im weiteren Verlauf randalierte der 32-Jährige laut Zeugen, indem er mit einer Holzlatte den Glaseinsatz einer Hauseingangstür einschlug. Auch bei Eintreffen der alarmierten Polizeistreifen des Reviers Süd-West zeigte sich der Tatverdächtige aus Kassel aggressiv, setzte die Beleidigungen gegen den 30-Jährigen fort und kam einem Platzverweis nicht nach, sodass er zur Verhinderung weiterer Straftaten und zur Ausnüchterung in das Polizeigewahrsam gebracht wurde. Dabei wehrte sich der 32-Jährige, bei dem ein Atemalkoholtest 1,8 Promille ergab, gegen die Festnahme und beleidigte auch die Beamten fortwährend. Er muss sich daher nun neben Beleidigung, Körperverletzung und Sachbeschädigung auch wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell