Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei Wohnungseinbrüche in Vellmar und Habichtswald: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Vellmar und Habichtswald (Landkreis Kassel):

Zu zwei Wohnungseinbrüchen in Vellmar-Obervellmar und in Habichtswald-Ehlen wurde die Polizei am Freitag gerufen. Ob die Taten im Zusammenhang stehen und auf das Konto derselben unbekannten Täter gehen, ist bislang unklar. Die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo erbitten Zeugenhinweise zu den Einbrüchen.

Zunächst war am späten Freitagmorgen der Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Heckershäuser Straße in Vellmar gemeldet worden. Dort versuchten bislang unbekannte Täter während der kurzen Abwesenheit der Bewohner zwischen 10:30 und 11:00 Uhr ein Fenster aufzuhebeln. Nachdem dies misslungen war, versuchten sie das Fenster mit einem Stein einzuschlagen. Als auch dieser Versuch erfolglos blieb, hebelten die Einbrecher an einer Tür zum Wintergarten, wodurch die Scheibe zerbrach und sich einer der Täter offenbar verletzte. Mutmaßlich ohne Beute flüchteten die Einbrecher, die einen Schaden von rund 2.000 Euro angerichtet hatten, zum Parkplatz der nahegelegenen Sporthalle, wo sich ihre Spur verliert. Möglicherweise waren die Täter dort in ein Fahrzeug eingestiegen.

Der zweite Einbruch in der Warmetalstraße in Habichtswald-Ehlen ereignete sich am Freitag gegen 13:15 Uhr. Nach bisherigem Ermittlungsstand stiegen die unbekannten Täter durch eine eingeschlagene Scheibe auf der Gebäuderückseite in das Haus ein und durchsuchten anschließend mehrere Räume nach Wertsachen. Vermutlich nachdem sie bemerkt hatten, dass ein Bewohner des Hauses anwesend war, ergriffen die Einbrecher, bei denen es sich um zwei 20 bis 30 Jahre alte Männer gehandelt haben soll, ohne Beute die Flucht. Die sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Polizeistreifen verlief leider ohne Erfolg.

Zeugen, die im Bereich eines Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben und den Ermittlern des K 21/22 Hinweise zu einem der Einbrüche geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell