Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unbekannte Diebe richten 50.000 Euro Schaden auf Friedhof in Baunatal an: Hinweise auf blauen VW Golf 4 erbeten

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel)/ Kassel-Wesertor:

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag Statuen und Schalen im Gesamtwert von rund 15.000 Euro von insgesamt 21 Gräbern auf einem Friedhof in Baunatal-Rengershausen gestohlen. Durch das gewaltsame Entwenden der an den Grabsteinen befestigten Gegenstände aus Kupfer, Bronze, Eisen und Messing richteten die Diebe einen hohen Gesamtschaden von rund 50.000 Euro an. Die Polizei ermittelt nun wegen besonders schweren Falls des Diebstahls, Störung der Totenruhe und Sachbeschädigung. Die Ermittler suchen nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter und das mutmaßlich durch sie genutzte Fahrzeug zum Abtransport der Beute, einen blauen VW Golf 4, geben können.

Wie die aufnehmenden Beamten des Polizeireviers Süd-West berichten, waren sie am Freitagmorgen von einer Frau zum Friedhof in der Straße "Zum Felsengarten" gerufen worden, da eine fest mit dem Grabstein verbohrte Bronzeschale vom Grab ihres verstorbenen Ehemannes gestohlen worden war. Bei der Anzeigenaufnahme stellten die Polizisten noch 20 weitere auf gleiche Art und Weise beschädigte Gräber fest. Nach bisherigem Ermittlungsstand nutzten die unbekannten Täter größtenteils ein Hebelwerkzeug und brachen damit die Statuen und Schalen gewaltsam heraus. Ein Teil der gestohlenen Gegenstände konnte noch vor Bekanntwerden der Diebstähle in der Nacht von Donnerstag auf Freitag durch eine Polizeistreife in einem blauen VW Golf 4 im Bleichenweg in Kassel aufgefunden werden. Da die an dem Pkw angebrachten Göttinger Kennzeichen entstempelt und auch zuvor nicht für das Fahrzeug zugelassen waren, konnte der Eigentümer bislang nicht ermittelt werden. Der möglicherweise ebenfalls aus einem Diebstahl stammende VW, aus dem nach Zeugenangaben in der Nacht drei Personen ausgestiegen und geflüchtet waren, wurde abgeschleppt und sichergestellt. Die Tatzeit auf dem Friedhof in Baunatal lässt sich demnach auf den Zeitraum zwischen Donnerstagabend, 18:00 Uhr, und der Auffindezeit des Pkw, 00:30 Uhr, eingrenzen.

Zeugen, die den Ermittlern der EG 2 der Kasseler Polizei Hinweise auf die Täter geben können oder die Beobachtungen im Zusammenhang mit dem blauen VW Golf 4 mit Göttinger Kennzeichen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei unter Tel. 0561-9100 zu melden.

