POL-KS: Waldeck-Frankenberg: Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Kassel (ots)

Am Samstag, 11.07.2025, kam es gegen 20:45 Uhr auf der Bundesstraße 485 zwischen Altwildungen und Giflitz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Linienbus.

Der 50-jährige Fahrer eines Toyota befuhr die B 485 aus Giflitz in Richtung Altwildungen. Am Ortseingang von Altwildungen geriet der PKW aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß frontal mit einem entgegenkommenden Linienbus zusammen. Durch den Unfall wurde der PKW Fahrer, welcher alleine in dem Fahrzeug war, der 28-jährige Busfahrer und eine 18-jährige Mitfahrerin schwer verletzt. Die drei verletzten Personen wurden mit Rettungshubschraubern in Krankenhäuser verbracht. Fünf weitere Mitfahrer aus dem Bus blieben unverletzt.

Die Bundesstraße war währende der Unfallaufnahme zwischen Altwildungen und Giflitz voll gesperrt.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und werden durch die Polizeistation Bad Wildungen geführt.

