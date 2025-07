Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Todesfall in Parkhaus: Vorläufiges Obduktionsergebnis liegt vor

Kassel (ots)

Kassel:

Nachdem am Samstagabend ein 52 Jahre alter Mann tot in einem Parkhaus in der Obersten Gasse in Kassel gefunden worden war, erfolgte am gestrigen Donnerstag die Obduktion des Leichnams. Nach dem vorläufigen Obduktionsergebnis haben sich keine Hinweise auf ein Fremdverschulden oder eine äußere Gewalteinwirkung ergeben. Nach bisherigem Kenntnisstand liegt als Todesursache ein Tod durch Ertrinken vor. Die Untersuchung und die Ermittlungen der Beamten des Kommissariats 11 der Kasseler Kripo ergab zudem, dass der Verstorbene vor dem Todeseintritt Betäubungsmittel konsumiert hatte, mutmaßlich in dem Treppenhaus. Es ist nicht auszuschließen, dass der 52-Jährige aufgrund des Umstandes, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, in dem Treppenhaus zu Fall kam und in das Wasser stürzte. Aufgrund der Gesamtumstände muss somit von einem tragischen Unfall ausgegangen werden.

Die Polizei war am Samstagabend gegen 20 Uhr zu dem Parkhaus in der Obersten Gasse in Kassel gerufen worden, da dort von einem Objektberechtigten ein lebloser Mann gefunden worden war. Dieser trieb im Wasser im Treppenhaus der Parkebene im Untergeschoss, die zu diesem Zeitpunkt unter Wasser stand. Der daraufhin alarmierte Rettungsdienst konnte nur noch den Tod des 52-jährigen Mannes aus Kassel feststellen. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell