POL-KS: Hütte auf Spielplatz mutmaßlich in Brand gesetzt: Zeugen im Struthbachweg gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Nord:

Zum Brand einer Hütte auf einem Spielplatz zwischen dem Struthbachweg und der Josef-Fischer-Straße in Kassel wurden die Polizei und die Feuerwehr in der vergangenen Nacht gegen 1:30 Uhr gerufen. Das auf dem Gelände "4-Tore-Platz" stehende offene und frei zugängliche Häuschen, das einer Schutzhütte ähnelt, war im weiteren Verlauf zwar schnell gelöscht worden, brannte aber dennoch vollständig aus. Der Schaden beläuft sich nach Schätzungen der an der Brandstelle eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord auf ca. 5.000 Euro. Nach bisherigen Ermittlungen spricht alles dafür, dass die Hütte vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Eine noch in der Nacht eingeleitete Fahndung nach möglichen Tätern verlief ohne Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen werden bei der EG 4 der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die in der Nacht zum heutigen Mittwoch verdächtige Personen im Bereich der Brandstelle gesehen oder andere Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Brand gemacht haben, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

