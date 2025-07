Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nordhessischer Auftakt der Biker Safety Tour: Erste Veranstaltung stieß auf Begeisterung

Kassel (ots)

Am vergangenen Samstag startete die erste "Biker Safety Tour" im Polizeipräsidium Nordhessen. Veranstaltungen dieser Reihe wurden zuvor bereits von den Polizeipräsidien Süd- und Mittelhessen durchgeführt und fanden nun auch in unserer Region ihren Auftakt. Ausgerichtet vom Hauptsachgebiet für Prävention, Bereich Verkehrsprävention, des Polizeipräsidiums Nordhessen standen insgesamt zwölf Plätze für Interessierte zur Verfügung, die bereits nach kurzer Zeit ausgebucht waren.

Martin Tils von der Verkehrsprävention der nordhessischen Polizei informierte die zwölf Motorradfahrerinnen und -fahrer am Samstag auf dem Gelände der Polizeidirektion Schwalm-Eder in Homberg zunächst über die Unfallstatistik, Unfallursachen und Fahrphysik. Anschließend führte Nils Decker vom Deutschen Roten Kreuz vor, wie ein bewusstloser, verletzter Krad-Fahrer zu versorgen ist, inklusive der Abnahme des Motorradhelms. Im Anschluss begann die etwa dreistündige Tour durch den Schwalm-Eder-Kreis. Dabei machte man halt an einer Stelle, an der sich tatsächlich bereits ein Unfall mit tödlichem Ausgang für einen Motorradfahrer ereignet hat. Durch Uwe Zinn, den Leiter des Regionalen Verkehrsdienstes der Polizeidirektion Schwalm-Eder, wurde die Unfallstelle gemeinsam mit den Teilnehmenden analysiert und durch ihn Hinweise zu geeignetem Fahrverhalten, insbesondere in Gruppen, gegeben. Das Altersspektrum der Teilnehmenden der ersten nordhessischen Biker Safety Tour reichte von 19 Jahren bis hin zum Rentenalter. Die Beteiligten zeigten sich am Ende begeistert von der Idee und Durchführung der Veranstaltung. Derzeit ist geplant, auch im kommenden Jahr in Nordhessen eine Biker Safety Tour anzubieten, die dann in einem anderen Landkreis stattfinden soll.

