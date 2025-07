Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: "Respekt zeigen- Respekt erfahren"- Begegnungen mit der Blaulichtfamilie am 16. August 2025 auf dem Kasseler Königsplatz

Kassel (ots)

Nordhessen/ Kassel:

Die Polizei Nordhessen lädt alle Interessierten herzlich zur Veranstaltung "Respekt zeigen - Respekt erfahren: Begegnungen mit der Blaulichtfamilie" am 16. August 2025 von 10 bis 16 Uhr auf dem Kasseler Königsplatz ein. Im Mittelpunkt der Veranstaltung steht der Austausch zwischen den Bürgerinnen und Bürgern und den Einsatzkräften der Blaulichtfamilie, wie Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst und vielen anderen Hilfsorganisationen.

"Die unerträglichen Angriffe auf Einsatzkräfte nehmen leider zu. Dabei setzen genau sie sich tagtäglich für die Sicherheit und das Wohl aller Menschen ein - oft unter schwierigen und gefährlichen Bedingungen. Unsere Respektveranstaltung soll auf dieses wichtige Thema aufmerksam machen. Denn Uniformträgerinnen und -träger verdienen Schutz, Wertschätzung und Solidarität. Sie sind Helden des Alltags und dabei auch selbst Eltern, Nachbarn und Freunde," betont der Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Nordhessen, Marco Bärtl, der ebenfalls an der Veranstaltung teilnehmen wird.

Neben der Möglichkeit, mit den Einsatzkräften ins Gespräch zu kommen, erwartet die Besucherinnen und Besucher an dem Tag ein abwechslungsreiches Programm, wie z.B. Vorführungen und Mitmachaktionen an den Ständen. Darüber hinaus werden verschiedene Einsatzfahrzeuge und Einsatzmittel vorgestellt und Einblicke in die Arbeit der Blaulichtfamilie gewährt. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen, an diesem offenen Austausch teilzunehmen und sich von der Vielfalt und dem Engagement der Blaulichtfamilie zu überzeugen.

