Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach rassistischer Beleidigung und Körperverletzung: Mann mit Messer in der Hand nach DEIG-Einsatz festgenommen

Kassel (ots)

Kassel-Niederzwehren:

Für einen größeren Polizeieinsatz sorgte am gestrigen Dienstagabend im Kasseler Stadtteil Niederzwehren ein erheblich alkoholisierter 42-jähriger Mann. Nachdem er zunächst in einer Straßenbahn laut herumgepöbelt und so Fahrgäste verängstigt hatte, beleidigte er anschließend einen couragierten 21-Jährigen rassistisch, der ihn in der Tram auf sein Verhalten angesprochen hatte. Im weiteren Verlauf schlug er den jungen Zeugen ins Gesicht und bedrohte ihn mit einem Messer, bevor er die Flucht ergriff. Die alarmierten Polizeistreifen konnten den 42-Jährigen bei der anschließenden Fahndung auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums ausfindig machen und ansprechen. Da der Verdächtige auch nach mehrfacher Aufforderung das Messer in seiner Hand nicht fallen ließ, mussten die Polizisten zur Festnahme letztlich ein Distanzelektroimpulsgerät (DEIG) einsetzen. Ein Atemalkoholtest bei dem 42-Jährigen ergab 2,6 Promille, weshalb ihn die Beamten zur Ausnüchterung und Verhinderung weiterer Straftaten in das Polizeigewahrsam brachten. Er muss sich nun wegen Bedrohung, Körperverletzung und Beleidigung verantworten.

Wie der 21-jährige Zeuge den Polizisten schilderte, war er gegen 20:30 Uhr beim Einsteigen in die Tram am Königsplatz auf den sich laut und provokant verhaltenden Mann aufmerksam geworden, da einige Kinder und Fahrgäste Angst vor ihm hatten. Als er den ihm unbekannten Mann darauf ansprach, entwickelte sich ein verbaler Streit, in dessen Verlauf der 42-Jährige den Zeugen rassistisch beleidigte. Im Anschluss stiegen beide Männer an der Haltestelle "Leuschnerstraße" aus der Tram, wo der 21-Jährige mit dem Messer bedroht und geschlagen wurde. Als der Täter mitbekam, dass eine Passantin die Polizei alarmierte, ergriff er die Flucht, bis er kurze Zeit später festgenommen werden konnte. Die Ermittlungen gegen den 42-Jährige aus Kassel dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell