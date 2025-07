Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Nach Diebstahl im Supermarkt mit Messer gedroht: 38-Jährigem droht Untersuchungshaft

Kassel (ots)

Kassel-Wolfsanger/Hasenhecke:

Wegen Waren im Wert von 6,79 Euro hat ein 38-jähriger Mann am gestrigen Dienstagabend mehrere Mitarbeiter eines Supermarkts, die ihn bei Verlassen des Geschäfts an einer Flucht hindern wollten, mit einem Messer bedroht. Auch bei Erblicken einer Streife, die den Gesuchten bei der Fahndung stellen konnte, zückte er das Messer, ließ es aber nach Androhung des Einsatzes eines Distanzelektroimpulsgeräts (DEIG) schließlich fallen. Bei dem festgenommenen Tatverdächtigen handelt es sich um einen 38-jährigen Mann mit russischer Staatsangehörigkeit, der derzeit keinen festen Wohnsitz hat. Da er in jüngster Vergangenheit bereits mehrfach wegen räuberischen Diebstahls und anderen Delikten in Erscheinung getreten ist, wird er aktuell einem Haftrichter vorgeführt, der über die Untersuchungshaft entscheidet.

Der Diebstahl in einem Supermarkt in der Wolfsangerstraße hatte sich gegen 18:40 Uhr ereignet. Eine Kundin hatte beobachtet, wie der Mann mehrere Waren wie Energy-Drinks in seine Taschen steckte und Richtung Ausgang ging, ohne zu bezahlen. Als die von ihr verständigte Kassiererin den mutmaßlichen Dieb am Ausgang ansprach, zog er plötzlich ein Küchenmesser aus der Jackentasche und bedrohte die Frau damit. Anschließend folgten weitere Angestellte dem aus dem Geschäft laufenden Täter, woraufhin er auf dem Parkplatz erneut das Messer zog und damit drohte, bevor er davonlief. Dank eines Mitarbeiters, der dem Ladendieb unauffällig sowie mit sicherem Abstand folgte und der Polizei am Notruf aktuelle Standortmeldungen durchgab, konnte der 38-Jährige wenige Minuten später in der Straße "Opferberg" festgenommen und das Messer sichergestellt werden. Der Tatverdächtige muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell